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16:13, 29 января 2025Интернет и СМИ

Муж блогерши Лены Миро впервые высказался о ее смерти

Муж блогерши Лены Миро Ричард Прайд Хьюз заявил, что не смог спасти ее
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @lenamyro

Муж российской блогерши Лены Миро (настоящее имя — Елена Мироненко) Ричард Прайд Хьюз впервые высказался о ее смерти. Посвященный супруге пост он опубликовал в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Исходя из поста Хьюза, Миро не стало 20 апреля 2024 года. Супруг блогерши также заявил, что вопреки стараниям не смог спасти ее. При этом он не уточнил, что именно произошло с Миро.

Хьюз также опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с женой, и поблагодарил ее за время, которое они провели вместе.

Ранее сообщалось, что в Старом Осколе Белгородской области открыли дело о наследстве Миро. Кроме того, в России ликвидировали ИП Мироненко.

Информация о смерти Лены Миро распространилась в СМИ в апреле 2024 года. Утверждалось, что блогерша попала в ДТП в США, после чего впала в кому и затем скончалась.

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