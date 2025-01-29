Муж блогерши Лены Миро впервые высказался о ее смерти

Муж блогерши Лены Миро Ричард Прайд Хьюз заявил, что не смог спасти ее

Муж российской блогерши Лены Миро (настоящее имя — Елена Мироненко) Ричард Прайд Хьюз впервые высказался о ее смерти. Посвященный супруге пост он опубликовал в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Исходя из поста Хьюза, Миро не стало 20 апреля 2024 года. Супруг блогерши также заявил, что вопреки стараниям не смог спасти ее. При этом он не уточнил, что именно произошло с Миро.

Хьюз также опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с женой, и поблагодарил ее за время, которое они провели вместе.

Ранее сообщалось, что в Старом Осколе Белгородской области открыли дело о наследстве Миро. Кроме того, в России ликвидировали ИП Мироненко.

Информация о смерти Лены Миро распространилась в СМИ в апреле 2024 года. Утверждалось, что блогерша попала в ДТП в США, после чего впала в кому и затем скончалась.