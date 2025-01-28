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10:15, 28 января 2025Интернет и СМИ

В России открыли дело о наследстве скандальной блогерши Лены Миро. Она критиковала отечественных звезд и погибла в США

В Белгородской области открыто наследственное дело после гибели блогера Миро
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @lenamyro

В Белгородской области открыли дело о наследстве блогера Елены Мироненко, более известной как Лена Миро. Девушки не стало 20 апреля 2024 года.

Наследственное дело открыто у нотариуса, который зарегистрирован в Старом Осколе Белгородской области, где родилась блогер.

Кроме того, 24 января в России ликвидировали ИП Мироненко. В качестве причины указано: «Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью».

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Миро прославилась в 2010-е годы благодаря скандальным публикациям в ЖЖ («Живом Журнале») — в своем блоге она высмеивала звезд, писала о похудении и светской жизни.

Миро попала в ДТП в США

Информация о смерти Миро появилась в СМИ в апреле 2024 года. Утверждалось, что блогерша попала в ДТП в США, после чего впала в кому и скончалась. Однако в сети также распространилось мнение, что блогерша могла инсценировать свою смерть.

Последний пост в аккаунтах Миро в ЖЖ был опубликован в конце марта 2023 года. Тогда она объявила о закрытии блога.

Все рано или поздно заканчивается. В этом нет ничего необычного. Все меняется, и всё требует изменений. Или хотя бы сил на то, чтобы продолжать. А если их нет? Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет.

Лена Мироблогер

Фото: @lenamyro

Миро критиковала и высмеивала звезд

Миро родилась 24 июня 1981 года в Старом Осколе. Окончила Воронежский государственный университет по специальности «лингвистика и межкультурная коммуникация», училась в Кембридже. Там она изучала английский язык и занималась организацией вечеринок. В середине 2000-х девушка вернулась в Россию и переехала в Москву, где стала работать переводчиком-синхронистом.

Во время путешествия в Таиланд в 2015 году Миро познакомилась с будущим мужем американским фотографом Ричардом Прайдом, который старше ее на 11 лет. Вскоре она переехала в США, и в 2016 году пара поженилась.

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24 апреля 2024

Блогерша в язвительной форме критиковала звезд. Продюсера Яну Рудковскую она называла «бабой», которая «страшно боится, что в ней не признают девочку», а телеведущую Ксению Бородину — бородавкой и «идеальным воплощением серости общей фекальной массы». Она высмеивала телеведущую Ксению Собчак, модель Ирину Шейк, актрису Кристину Асмус и не только. Ее публикации регулярно цитировали СМИ и другие блогеры, резкие замечания Миро вызывали бурные возмущения и ожесточенные споры.

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