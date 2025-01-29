Новые власти Сирии просят у России компенсацию. За что они хотят денег?

Сирия просит у РФ компенсации для восстановления доверительных отношений

Делегация России во главе со спецпредставителем по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым прибыла в Дамаск, где встретилась с новой сирийской администрацией. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе восстановление отношений с Москвой.

Власти Сирии попросили учесть «ошибки прошлого»

Как сообщило сирийское агентство Sana, в ходе переговоров российская сторона поддержала позитивные изменения в Сирии. «Была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление», — говорится в сообщении.

Сирийская администрация, в свою очередь, подтвердила готовность сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для построения будущего страны. Власти подчеркнули, что при восстановлении отношений необходимо учитывать прошлые ошибки и уважать волю сирийского народа.

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

В Кремле не стали комментировать сообщения о планах Сирии получить компенсацию от России. «Нет, я оставляю эти сообщения без каких-либо комментариев», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Делегация России прибыла в Сирию впервые после свержения Асада

Российская делегация приехала в Сирию 28 января. Этот визит стал первым после ухода Башара Асада с поста президента — он покинул Сирию после того, как боевики исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) взяли под контроль Дамаск.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что новые власти Сирии посылают сигналы заинтересованности в продолжении присутствия России на территории республики. По его словам, Россию и Сирию связывают узы дружбы, не связанные с режимами власти.