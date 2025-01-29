Полузащитник «Спартака» назвал деньги главной проблемой молодых российских футболистов

Игрок «Спартака» Литвинов назвал деньги главной проблемой молодых футболистов

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов назвал деньги главной проблемой молодых российских футболистов. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

«Деньги, какие-то интересы другие — мешают футболу в случае с молодыми игроками. Это мешает режиму и профессионализму», — заявил Литвинов.

23-летний Литвинов также отметил, что нынешнее молодое поколение менее спортивное. «Говорю про какие-то гаджеты, интересы детей. Они правда очень сильно мешают. У нас не было такой возможности, условно, прийти в компьютерный клуб и поиграть», — сказал полузащитник «Спартака».

Ранее в России предложили понизить зарплату футболистам. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев предложил Российскому футбольному союзу установить отечественным игрокам оклад в размере не более 10 тысяч долларов в месяц. «Миллион рублей, получается. Почему им этого мало будет? Получают сумасшедшие деньги уже в 18 лет и не знают, что с ними делать», — объяснил он свою позицию.

