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16:11, 29 января 2025Спорт

Полузащитник «Спартака» назвал деньги главной проблемой молодых российских футболистов

Игрок «Спартака» Литвинов назвал деньги главной проблемой молодых футболистов
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов назвал деньги главной проблемой молодых российских футболистов. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

«Деньги, какие-то интересы другие — мешают футболу в случае с молодыми игроками. Это мешает режиму и профессионализму», — заявил Литвинов.

23-летний Литвинов также отметил, что нынешнее молодое поколение менее спортивное. «Говорю про какие-то гаджеты, интересы детей. Они правда очень сильно мешают. У нас не было такой возможности, условно, прийти в компьютерный клуб и поиграть», — сказал полузащитник «Спартака».

Ранее в России предложили понизить зарплату футболистам. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев предложил Российскому футбольному союзу установить отечественным игрокам оклад в размере не более 10 тысяч долларов в месяц. «Миллион рублей, получается. Почему им этого мало будет? Получают сумасшедшие деньги уже в 18 лет и не знают, что с ними делать», — объяснил он свою позицию.

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