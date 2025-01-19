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22:56, 19 января 2025Спорт

В России предложили понизить зарплату футболистам

Пономарев предложил РФС платить футболистам не более 10 тысяч долларов в месяц
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / globallookpress.com

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев предложил понизить зарплату футболистам. Его цитирует Legalbet.

Пономарев предложил Российскому футбольному союзу установить отечественным игрокам оклад в размере не более 10 тысяч долларов в месяц. «Миллион рублей, получается. Почему им этого мало будет? Получают сумасшедшие деньги уже в 18 лет и не знают, что с ними делать», — объяснил он свою позицию.

Экс-футболист вспомнил, что во время своей карьеры получал 300 рублей, а автомобиль «Волга» стоил 6000 рублей. «Ничего, как-то жили, гуляли. На машину, конечно, копить было практически невозможно. А они сейчас любую машину сразу покупают. Ни черта больше нигде таких зарплат нет! Плевать, что они расстроятся, если снизить зарплаты», — отметил Пономарев и предложил недовольным ехать на Запад за большими зарплатами.

Ранее вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук обратился к людям, которые возмущаются высокими зарплатами футболистов. Игрок предложил всем желающим пойти заниматься футболом.

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