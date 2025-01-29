Порномодель рассказала о боли после секса с 1057 мужчинами за 12 часов

Порномодель Бонни Блю рассказала о неприятных последствиях секса с 1057 незнакомцами за 12 часов. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Бонни Блю утверждает, что ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

Бонни Блю подозревала, что потом будет больно. «Знаете, когда позанимаешься спортом, на следующий день все немного болит, — объясняла она в видео, снятом после секс-марафона. — Я думала, что проснусь сегодня, и мне потребуется обезболивающее. Но на самом деле, не потребовалось. Хотя обычно я сразу его пью. Сильнее всего болят ноги».

В своем видео Бонни Блю продемонстрировала ноги: оказалось, что они полностью покрыты синяками и даже следами укусов. Похожие отметины заметны у нее и на шее. «На мне остались следы зубов, ноги болят больше всего, но не считая всего этого, я готова ко второму раунду», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что тиктокер Саманта Картрайт уличила Бонни Блю во лжи. По мнению Картрайт, цифры, которые называет порномодель, неправдоподобны.