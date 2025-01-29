Роднина назвала Евгению Медведеву лучшей фигуристкой за последние 15 лет

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала лучшую фигуристку за последние 15 лет. Ее слова приводит Sport24.

Роднина призналась, что у нее не было любимчиков, но выбрала россиянку Евгению Медведеву. «Не столько по катанию, сколько по характеру и умению соревноваться», — отметила она, добавив, что за современными фигуристками не следит.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

Ранее лучшего фигуриста мира назвала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она выделила американца с русскими корнями Илью Малинина.