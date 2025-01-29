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19:13, 29 января 2025Спорт

Роднина назвала лучшую фигуристку за последние 15 лет

Роднина назвала Евгению Медведеву лучшей фигуристкой за последние 15 лет
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала лучшую фигуристку за последние 15 лет. Ее слова приводит Sport24.

Роднина призналась, что у нее не было любимчиков, но выбрала россиянку Евгению Медведеву. «Не столько по катанию, сколько по характеру и умению соревноваться», — отметила она, добавив, что за современными фигуристками не следит.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

Ранее лучшего фигуриста мира назвала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она выделила американца с русскими корнями Илью Малинина.

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