Россия заметно нарастила морские поставки нефти после санкций США

ИЭФ: Морской экспорт российской нефти вырос на 9 процентов с 20 по 26 января

По итогам четвертой недели января суммарные объемы морского экспорта российской нефти выросли на девять процентов в сравнении с показателем за предыдущие семь дней. О заметном росте поставок сырья из РФ после ужесточения санкций США сообщается в Telegram-канале Института энергетики и финансов (ИЭФ).

Речь идет о росте морского экспорта российской нефти без учета транзитного сырья из Казахстана, пояснили в организации. Лидерами по темпам увеличения оказались поставки арктических и сахалинских сортов. Суммарные объемы первых за отчетный период выросли на 278 процентов, а вторых — на 200 процентов. При этом большая часть танкеров, перевозивших эти сорта в прошлом году, оказалась в расширенном санкционном списке США.

Морские отгрузки премиального сорта российской нефти ESPO с 20 по 26 января стабилизировались на уровне 700 тысяч тонн, добавили в ИЭФ. Главными покупателями сырья стали Китай и Индия. Аналитики не исключили, что заметное наращивание морских поставок российской нефти могло быть связано с желанием импортеров получить максимально возможные объемы нефти до окончания переходного санкционного периода в конце февраля.

Власти США существенно расширили санкции в отношении российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 10 января. Администрация экс-президента Джо Байдена включила в ограничительный список в том числе двух нефтяных гигантов — «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Под санкции также попали крупные страховые компании — «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».

Блокирующие меры ввели в отношении 100 судов, перевозящих российские углеводороды и более 30 нефтесервисных компаний. Как отмечали эксперты, санкции в значительной степени затруднят морские поставки сырья из РФ в Индию и Китай. Спустя несколько дней порты КНР отказались принимать три танкера, на борту которых находились в общей сложности более 2,2 миллиона баррелей.