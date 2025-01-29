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09:42, 29 января 2025Спорт

Россиянина признали первой звездой матча НХЛ

Россиянина Свечникова признали первой звездой матча «Каролины» и «Рейнджерс»
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российского хоккеиста «Каролины Харрикейнс» Андрея Свечникова признали первой звездой матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Свечников отметился дублем и одной результативной передачей. «Каролина» победила со счетом 4:0. У 24-летнего россиянина 37 очков в 51 игре в текущем сезоне. Он прервал серию из шести матчей без побед.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин очков не набрал. Голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестеркин отразил 22 броска соперника из 26.

Ранее Шестеркин поучаствовал в массовой драке в матче НХЛ. Потасовка началась в третьем периоде встречи между «Рейнджерс» и «Оттавой Сенаторс» после того, как американский форвард канадского клуба Брэди Ткачук врезался в Шестеркина. Россиянин несколько секунд находился на льду, затем поднялся и атаковал Ткачука. Судьи наказали обоих хоккеистов двухминутным штрафом.

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