Россиянина признали первой звездой матча НХЛ

Россиянина Свечникова признали первой звездой матча «Каролины» и «Рейнджерс»

Российского хоккеиста «Каролины Харрикейнс» Андрея Свечникова признали первой звездой матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Свечников отметился дублем и одной результативной передачей. «Каролина» победила со счетом 4:0. У 24-летнего россиянина 37 очков в 51 игре в текущем сезоне. Он прервал серию из шести матчей без побед.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин очков не набрал. Голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестеркин отразил 22 броска соперника из 26.

Ранее Шестеркин поучаствовал в массовой драке в матче НХЛ. Потасовка началась в третьем периоде встречи между «Рейнджерс» и «Оттавой Сенаторс» после того, как американский форвард канадского клуба Брэди Ткачук врезался в Шестеркина. Россиянин несколько секунд находился на льду, затем поднялся и атаковал Ткачука. Судьи наказали обоих хоккеистов двухминутным штрафом.