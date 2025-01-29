Ротенберг оценил шансы сборной России сыграть на Олимпиаде-2026

Ротенберг заявил, что сборная России будет играть на Олимпиаде в 2026 году

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил шансы национальной команды сыграть на Олимпийских играх-2026. Его слова приводит Metaratings.

«Верим. Я лично верю. Как я уже говорил, будут политические изменения: Госдеп США, президент Трамп. Будут сигналы в пользу России», — заявил Ротенберг. Он заключил, что сборная России будет играть на Олимпиаде в Италии.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что 3-4 февраля рассмотрит вопрос о допуске сборной России к Олимпиаде-2026. В случае положительного решения российская команды сыграет в группе С с США, Словакией и Латвией.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.