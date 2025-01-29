Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 8-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Брюгге
Лига чемпионов|Общий этап. 8-й тур
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 8-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
Юта
Завтра
05:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
18:16, 29 января 2025Спорт

Ротенберг оценил шансы сборной России сыграть на Олимпиаде-2026

Ротенберг заявил, что сборная России будет играть на Олимпиаде в 2026 году
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил шансы национальной команды сыграть на Олимпийских играх-2026. Его слова приводит Metaratings.

«Верим. Я лично верю. Как я уже говорил, будут политические изменения: Госдеп США, президент Трамп. Будут сигналы в пользу России», — заявил Ротенберг. Он заключил, что сборная России будет играть на Олимпиаде в Италии.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что 3-4 февраля рассмотрит вопрос о допуске сборной России к Олимпиаде-2026. В случае положительного решения российская команды сыграет в группе С с США, Словакией и Латвией.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Летевший из Дубая в Москву пассажирский самолет подал сигнал бедствия

      Синоптик назвал январскую погоду в Москве апрельской

      Определен суд для рассмотрения дела бывшего замминистра обороны России

      Звонок телефона привел россиян к лежащему рядом со шприцами коллеге без признаков жизни

      В России нарастят производство Су-57

      Россиян предупредили о снижении пенсий

      Ротенберг оценил шансы сборной России сыграть на Олимпиаде-2026

      Россиянам дали совет для эффективного снижения риска инфаркта

      Предотвращен воздушный удар ВСУ по двум регионам России

      По делу главы компании «Фонбет» задержали шесть человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше