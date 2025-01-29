В аэропорту Москвы у прилетевшей из Индии туристки нашли в багаже радиоактивный песок

В аэропорту Домодедово у прилетевшей из Индии туристки нашли радиоактивный песок

Таможенники в московском аэропорту Домодедово нашли в багаже прилетевшей из Индии туристки вулканический песок с уровнем радиации в 15 раз выше нормы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Уточняется, что на чемодан женщины среагировала система радиационного контроля «Янтарь». В нем находилась пластиковая бутылка с песком из застывшей вулканической лавы, который женщина собрала на пляже в штате Керала.

В ФТС пояснили, что в составе песка нашли минерал монацит, содержащий радиоактивный элемент, опасный для здоровья. Бутылку изъяли и поместили в изолированный сейф до принятия решения о ее уничтожении.

Ранее россиянин привез с острова Мадагаскар десятки килограммов камней и оказался под угрозой тюрьмы. В коробках общим весом 160 килограммов находились минералы и раковины аммонитов, подкласса вымерших головоногих моллюсков.

