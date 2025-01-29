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10:15, 29 января 2025Россия

«Звенья одной цепи». В России ответили на слова о подготовке покушения на Путина и напомнили о нападениях на Трампа и Фицо

Володин: Подготовка покушения США на Путина ведет к началу ядерной войны
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Подготовка покушения на президента России Владимира Путина и одно лишь обсуждение этого является преступлением, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В связи с этим он предупредил Запад об опасности ядерной войны.

До этого американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация бывшего президента США Джо Байдена рассматривала возможность организовать покушение на Путина. «Бывший госсекретарь Тони Блинкен так сильно продвигал идеи настоящей войны», — заявил Карлсон. Каких-либо деталей он, однако, не привел.

Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление, серьезнейшая угроза глобальной безопасности, прямой путь к началу ядерной войны

Вячеслав Володинспикер Госдумы

Володин обратил внимание на то, что ни Байден, ни Блинкен пока никак не отреагировали.

Спикер вспомнил о покушении на Фицо и Трампа и назвал их звеньями одной цепи

Володин напомнил, что велась подготовка к нападению на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого удалось избежать. В мае 2024 года было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. В политика выстрелили после того, как он покинул здание, где проходило выездное заседание правительства в городе Гандлова. Пули попали Фицо в живот, грудь и ногу. Состояние премьер-министра было крайне тяжелым.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вечером 13 июля в американском штате Пенсильвания произошло покушение на тогда еще кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Во время его предвыборного мероприятия раздались выстрелы, политик был ранен и доставлен в больницу. Трамп потом рассказал, что был ранен в правое ухо и сразу понял, что на него произошло покушение.

Володин счел все эти случаи звеньями одной цепи и призвал расследовать предоставленную Такером Карлсоном информацию. Президента Путина он назвал преимуществом России. Обсуждение намерения совершить на главу государства покушение надо воспринимать всерьез, заключил председатель Госдумы.

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В Госдуме заявили, что спецслужбы США действительно могли строить планы покушения на Путина

Такое мнение выразил депутат Госдумы Алексей Чепа. «Разведки работают в разных направлениях, и я не сомневаюсь, что такие планы вынашивались. Мы видим, что террористические акты уже были совершены против разных людей, помним, что иногда это было реализовано», — порассуждал парламентарий. Он отметил, что в США должны понимать тяжелые последствия, к которым может привести такой шаг.

Он вместе с тем указал, что российские спецслужбы тоже работают в разных направлениях и смогли бы предотвратить попытку покушения на президента.

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