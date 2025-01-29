В российском регионе жители сообщили о прилетевшей на парашюте «мигающей коробке»

В Рязанской области жители сообщили о прилете на парашюте неопознанного объекта

В село Чучково Рязанской области на парашюте прилетела «мигающая коробка», которая взволновала жителей. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

В сообщении канала говорилось, что территорию у места падения оценили военные, туда также направились саперы. Тогда других подробностей о ситуации не приводилось.

Впоследствии стало известно, что упавший на землю в Рязанской области неопознанный объект — метеозонд. Как сообщил замглавы администрации Максим Копейкин, оцепление уже сняли.

«Очень хорошо, что жители проявили бдительность. Здесь как раз тот случай, когда лучше перестраховаться. Подобное случилось в декабре — метеозонд так же зацепился за дерево», — сказал он.

В ноябре 2024 года жители Казани заметили неопознанный объект. Его сняли на видео, на котором видно, что объект при движении оставляет светящийся хвост и переливается. Астроном Юрий Нефедьев впоследствии объяснил, что это был болид.