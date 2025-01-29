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23:53, 29 января 2025Мир

Автора «матери всех санкций» против России посадили на 11 лет в США

Суд Нью-Йорка посадил автора «матери всех санкций» против РФ Менендеса на 11 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Суд Нью-Йорка приговорил экс-сенатора от штата Нью-Джерси Боба Менендеса к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции. Об этом газета New York Post.

Отмечается, что во время заседания 71-летний бывший политик просил судью о снисхождении. «Я далек от совершенства, но я верю, что за полвека работы на благо общества я сделал больше хорошего, чем плохого», — заявил он.

Боб Менендес до августа прошлого года возглавлял сенатский комитет по международным отношениям. В декабре 2021 года он выступил с антироссийским законопроектом, который назвал «матерью всех санкций». Документ предполагал урон экономике страны. Однако его принятие затруднилось в январе 2022 года.

В августе 2024 года сообщалось, что Менендес, находящийся под следствием за обнаружение у него золотых слитков и роскошного автомобиля, захотел получить помилование от президента страны Джо Байдена по делу о коррупции в обмен на отказ от очередного выдвижения на выборы. В случае отсутствия судимости он получил бы право на пенсию в размере 140 000 долларов США в год, а также на пожизненное медицинское обслуживание для себя и своей жены.

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