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19:22, 30 января 2025Из жизни

Дело о депортации принца Гарри из США дошло до суда

Судебный иск о депортации принца Гарри из США рассмотрят в феврале
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Andrew Milligan / Pool / Reuters

В США назначена дата первого судебного заседания по делу, которое может привести к депортации принца Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Консервативный фонд «Наследие» (Heritage Foundation) добивается обнародования данных, которые Гарри предоставил при получении американской визы. Среди прочего, принц должен был сообщить, употребляет ли он наркотики. В автобиографии он утверждал, что пробовал кокаин, марихуану и галлюциногенные препараты. В «Наследии» подозревают, что в документах на визу об этом не сказано, что может служить поводом для депортации. Если же Гарри во всем признался и все равно получил визу, это позволяет обвинить администрацию Байдена в злоупотреблениях.

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В сентябре 2024 года фонд «Наследие» уже пытался получить данные о визе принца Гарри при помощи Закона о свободе информации и потерпел поражение в суде. Теперь дело дошло до рассмотрения следующего иска, в котором ответчиком выступает Министерство внутренней безопасности США. Ожидается, что оно начнется 5 февраля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что принц Гарри предал память бывшей королевы Великобритании Елизаветы II рассказами о королевской семье. Также Трамп отметил, что принц Гарри, возможно, совершил нарушения в процессе получения визы, и подчеркнул, что не станет защищать его.

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