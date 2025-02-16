Трамп поддержит судебное преследование принца Гарри в США из-за лжи о наркотиках

Трамп поддержит преследование принца Гарри, если его уличат во лжи о наркотиках

Дело о депортации принца Гарри из США дошло до суда

Начало событий в новости Дело о депортации принца Гарри из США дошло до суда

Президент США Дональд Трамп поддержит судебное преследование британского принца Гарри, если выяснится, что тот соврал про наркотики при получении разрешения на пребывание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

По словам источника, если принц принимал наркотики и незаконно получил разрешение на пребывание в США, то Трамп поддержит его судебное преследование.

При этом, по ожиданиям прокурора, процесс над принцем будет рассматриваться как дело любого другого мигранта.

Ранее Трамп заявил, что не будет депортировать принца Гарри из страны. По словам президента, у принца «и так достаточно проблем с женой».