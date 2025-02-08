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23:19, 8 февраля 2025Мир

Трамп назвал Меган Маркл ужасной и отказался депортировать принца Гарри из США

Трамп заявил, что не будет депортировать принца Гарри из США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет депортировать из страны британского принца Гарри. Об этом пишет The New York Post.

По словам политика, он не заинтересован в этом. «Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой [Меган Маркл]. Она ужасна», — заявил он.

Также глава Белого дома отметил, что принц Уильям является «замечательным молодым человеком».

Ранее принц Гарри, герцог Сассекский, опроверг слухи о его возможном разводе с Меган Маркл. Последние месяцы герцог и герцогиня Сассекские появлялись на публичных мероприятиях порознь. Это заставило многих думать, что между Гарри и Меган Маркл произошла ссора.

В ноябре сообщалось, что после инаугурации новый президент США Дональд Трамп может выслать из страны принца Гарри.

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