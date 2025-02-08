Трамп назвал Меган Маркл ужасной и отказался депортировать принца Гарри из США

Трамп заявил, что не будет депортировать принца Гарри из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет депортировать из страны британского принца Гарри. Об этом пишет The New York Post.

По словам политика, он не заинтересован в этом. «Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой [Меган Маркл]. Она ужасна», — заявил он.

Также глава Белого дома отметил, что принц Уильям является «замечательным молодым человеком».

Ранее принц Гарри, герцог Сассекский, опроверг слухи о его возможном разводе с Меган Маркл. Последние месяцы герцог и герцогиня Сассекские появлялись на публичных мероприятиях порознь. Это заставило многих думать, что между Гарри и Меган Маркл произошла ссора.

В ноябре сообщалось, что после инаугурации новый президент США Дональд Трамп может выслать из страны принца Гарри.