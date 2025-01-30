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19:58, 30 января 2025Спорт

Гашек рассказал об отношении к России во время выступлений за «Спартак»

Гашек: играя за «Спартак», думал, что Россия движется в правильном направлении
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек рассказал, как относился к России во время выступлений за московский «Спартак». Его слова приводит Aktualne.

«Я воспринимал Россию как страну, которая отстает от нас с точки зрения демократии, но которая движется в правильном направлении», — заявил Гашек. Он добавил, что ошибался.

Ранее Гашек неоднократно и резко высказывался против возвращения россиян на турниры. «Чиновники, которые это допустят, страна, которая будет принимать соревнования, будут нести прямую ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней», — в частности, говорил чех.

В сезоне-2010/11 Гашек выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе московского «Спартака». Этот клуб был последним в его профессиональной карьере.

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