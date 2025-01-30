Сеть магазинов раскрыла дату выхода GTA VI

80LV: Уругвайский магазин сообщил, что GTA VI выйдет 17 сентября 2025 года

Уругвайская сеть магазинов случайно раскрыла дату релиза видеоигры GTA VI. На это обратило внимание издание 80LV.

Журналисты медиа заметили, что страница с новой частью Grand Theft Auto появилась на сайте ретейлера XUruguay. На ней указано, что магазин продает версию тайтла для консолей PlayStation 5. Также в описании гооврится, что игра выйдет 17 сентября 2025 года.

Спустя некоторое время упоминание точной даты убрали с сайта магазина, расположенного в Монтевидео. Однако страницу с игрой и описание продукта оставили: «Grand Theft Auto VI берет курс на штат Леонида, где расположены залитые неоновым светом улицы Вайс-Сити и его окрестностей».

В конце 2023 года издатель игр GTA Take-Two обозначил, что тайтл появится осенью 2025 года, однако не стал уточнять относительно даты релиза. Также во время анонса разработчики игры показали первый трейлер GTA VI.

Журналисты 80LV отметили, что, по их информации, сеть магазинов XUruguay имеет право на реализацию консолей PlayStation в Уругвае и теоретически может знать сроки выхода долгожданной игры. Однако конкретную дату могли установить на сайт и в качестве «заглушки».

В середине января аналитик компании Epyllion Мэттью Болл заявил, что новая часть игры Grand Theft Auto должна стоить 80-100 долларов. По его мнению, в этом случае GTA VI окажет большое влияние на рынок видеоигр и позволит разработчикам больше зарабатывать на своих продуктах.