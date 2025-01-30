Киев принял на вооружение «Змея логистического»

МО Украины приняло на вооружение платформу «Змей логистический»

Министерство обороны (МО) Украины одобрило принятие на вооружение роботизированной платформы «Змей логистический». Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации украинский беспилотный наземный комплекс "Змей логистический"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что платформа с бесшумным электродвигателем получила баллистическую и противоминную защиту. Робот предназначен для доставки грузов и эвакуации. Машина оснащена цельнометаллическими колесами и двумя грузовыми площадками.

Ранее заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев рассказал, что наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер» начали поставлять российским войскам. Гусеничные НРТК могут нести пулеметы, противотанковый комплекс или автоматический гранатомет.

В январе госкорпорация «Ростех» сообщила о передаче партии колесных дронов «Депеша» Вооруженным силам России. Машина способна доставить на передовую 200 килограммов грузов.