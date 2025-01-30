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18:43, 30 января 2025Наука и техника

Киев принял на вооружение «Змея логистического»

МО Украины приняло на вооружение платформу «Змей логистический»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министерство обороны (МО) Украины одобрило принятие на вооружение роботизированной платформы «Змей логистический». Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации украинский беспилотный наземный комплекс "Змей логистический"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что платформа с бесшумным электродвигателем получила баллистическую и противоминную защиту. Робот предназначен для доставки грузов и эвакуации. Машина оснащена цельнометаллическими колесами и двумя грузовыми площадками.

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