Количество съеденных россиянами бананов подсчитали

АКОРТ: Россияне ежегодно съедают около 1,4 миллиона тонн бананов

В год россияне съедают примерно 1,4 миллиона тонн бананов. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Его процитировали «Известия».

По его словам, 95 процентов объема поставок этих фруктов приходится на Эквадор. В роли других источников могут быть Индия, Коста-Рика, Танзания или Китай.

«Но именно сорт бананов Cavendish, производимый в Эквадоре, отличается не только высоким качеством, но и долгим сроком хранения, и хорошей устойчивостью к длительной транспортировке. Срок хранения эквадорских бананов составляет 50-60 дней, тогда как у сортов из других стран он обычно не превышает 30 дней», — объяснил Караваев.

Кроме того, он напомнил, что средняя розничная цена килограмма бананов сегодня 167,5 рубля. А в крупных торговых сетях она начинается от 114,99 рубля.

Ранее россиянам пообещали уже к концу текущего года показать первые выращенные в России бананы.

А за первые восемь месяцев минувшего года Россия снизила импорт эквадорских бананов до 776 тысяч тонн, что стало минимальным показателем за последние 12 лет.