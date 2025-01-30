Мощное землетрясение произошло в США

В американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,8

В американском штате Аляска произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сейсмособытие зафиксировали в 4:40 по времени UTC (7:40 мск). Магнитуда подземных толчков достигала 5,8. Эпицентр землетрясения находился в 71 километре к юго-востоку от города Николай, а его очаг залегал на глубине 0,1 километра.

В результате подземных толчков никто не пострадал, информации об инфраструктурных разрушениях также не было.

Ранее сильное землетрясение произошло на острове Тайвань — его магнитуда достигала 5,2. Сейсмособытие зафиксировали в 02:11 по местному времени (05:11 мск). Магнитуда подземных толчков достигала 5,2. Эпицентр землетрясения находился в в 11 километрах от района Юйцзин и в 67 километрах к юго-западу от Гаосюня — второго по численности города на острове. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.