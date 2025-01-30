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07:31, 30 января 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло на Тайване

На острове Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,2
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: Zhao Bo / XinHua / Global Look Press

На острове Тайвань произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Сейсмособытие зафиксировали в 02:11 по местному времени (05:11 мск). Магнитуда подземных толчков достигала 5,2. Эпицентр землетрясения находился в в 11 километрах от района Юйцзин и в 67 километрах к юго-западу от Гаосюня — второго по численности города на острове.

Очаг залегал на глубине 10 километров, отметили специалисты. Информации о пострадавших и инфраструктурных разрушениях не поступало.

В среду, 29 января, мощное землетрясение произошло в Иркутской области. Сейсмособытие в россиском регионе зафиксировали в 06:54 по местному времени (01:54 мск). Эпицентр находился в акватории озера Байкал — в 36 километрах от поселка Большое Голоустное Иркутского округа. Магнитуда подземных толчков там достигала 5,6.

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