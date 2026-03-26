15:12, 26 марта 2026

Россия предложила Китаю объединить усилия для мира на Ближнем Востоке

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Россия готова усилить координацию с Китаем для содействия прекращению огня на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов на встрече со спецпосланником КНР по ближневосточным вопросам Чжай Цзюнем.

«Россия глубоко обеспокоена продолжающейся эскалацией региональной ситуации и готова укреплять связь и координацию с Китаем», — приводит слова дипломата Центральное телевидение Китая.

Моргулов подчеркнул, что стороны намерены совместно прилагать усилия для прекращения войны и обеспечения мира и стабильности в регионе.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что продолжение войны США и Ирана ввергнет Ближний Восток в хаос. По его словам, война США и Ирана вообще не должна была начинаться. Линь Цзянь подчеркнул, что дальнейшее применение силы «приведет только к порочному кругу».

