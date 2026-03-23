11:39, 23 марта 2026Мир

Китай выступил с предупреждением об Иране

МИД КНР: Продолжение войны США и Ирана ввергнет Ближний Восток в хаос
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Продолжение войны США и Ирана ввергнет Ближний Восток в хаос. С таким предупреждением выступил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает Reuters.

«Если военные действия продолжат обостряться и ситуация еще больше ухудшится, весь регион погрузится в хаос», — отметил представитель ведомства.

По его словам, война США и Ирана вообще не должна была начинаться. Линь Цзянь подчеркнул, что дальнейшее применение силы «приведет только к порочному кругу».

Ранее китайские эксперты в беседе с изданием South China Morning Post заявили, что Иран обладает внушительными преимуществами в области использования дронов по сравнению с США.

