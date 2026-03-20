Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:27, 20 марта 2026Мир

В Китае рассказали о сокрушительном преимуществе Ирана перед США

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Иран обладает внушительными преимуществами в области использования дронов, нежели американцы. Своей аналитикой поделились китайские эксперты в беседе с изданием South China Morning Post (SCMP).

По их мнению, иранские беспилотники сейчас набирают обороты, тогда как противники расходуют дорогостоящие ракеты. Как отмечают аналитики, запасы иранских ракет и беспилотников могут продержаться еще два-три месяца.

Впрочем, как предупреждает один из специалистов, продолжительность боевых действий будет зависеть не столько от запасов, сколько от степени эффективности новых развертываний американских сил и политических расчетов главы Белого дома Дональда Трампа. Подчеркивается, что темпы запусков иранских ракет и дронов замедлились, если проводить сравнение с первыми днями конфликта.

Директор Инициативы по изучению стратегической ситуации в Южно-Китайском море Ху Бо заявил, что запасы баллистических ракет Ирана, по всей видимости, сократились до последних 30 процентов. В арсенале осталось, вероятно, менее 1000 единиц, о чем свидетельствуют данные разведки из открытых источников.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что еще месяц войны c Ираном опустошит запасы американских ракет ПВО. «И причина довольно простая: если у вас есть дроны — их стоимость очень низкая», — считает он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok