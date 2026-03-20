В Китае рассказали о сокрушительном преимуществе Ирана перед США

SCMP: Цель США по полному уничтожению потенциала Ирана нереалистична

Иран обладает внушительными преимуществами в области использования дронов, нежели американцы. Своей аналитикой поделились китайские эксперты в беседе с изданием South China Morning Post (SCMP).

По их мнению, иранские беспилотники сейчас набирают обороты, тогда как противники расходуют дорогостоящие ракеты. Как отмечают аналитики, запасы иранских ракет и беспилотников могут продержаться еще два-три месяца.

Впрочем, как предупреждает один из специалистов, продолжительность боевых действий будет зависеть не столько от запасов, сколько от степени эффективности новых развертываний американских сил и политических расчетов главы Белого дома Дональда Трампа. Подчеркивается, что темпы запусков иранских ракет и дронов замедлились, если проводить сравнение с первыми днями конфликта.

Директор Инициативы по изучению стратегической ситуации в Южно-Китайском море Ху Бо заявил, что запасы баллистических ракет Ирана, по всей видимости, сократились до последних 30 процентов. В арсенале осталось, вероятно, менее 1000 единиц, о чем свидетельствуют данные разведки из открытых источников.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что еще месяц войны c Ираном опустошит запасы американских ракет ПВО. «И причина довольно простая: если у вас есть дроны — их стоимость очень низкая», — считает он.