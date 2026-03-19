22:46, 19 марта 2026Мир

Глава Rheinmetall предупредил о последствиях затяжной войны с Ираном

Rheinmetall: Еще месяц войны c Ираном опустошит запасы ракет ПВО США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Запасы ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО) США и союзников будут полностью исчерпаны, если война с Ираном затянется еще на месяц. О последствиях затяжного конфликта предупредил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью телеканалу CNBC.

«Если это продлится еще месяц, то, думаю, у нас почти не останется доступных ракет. И причина довольно простая: если у вас есть дроны — их стоимость очень низкая», — сказал он.

По его словам, запасы ракет и систем ПВО в США, Европе и на Ближнем Востоке практически закончились. Паппергер выразил уверенность в том, что в скорое время концерн столкнется с большим ростом заказов.

Ранее глава Rheinmetall заявил, что европейские страны за последние 30 лет практически не инвестировали в военно-промышленный комплекс (ВПК). «В случае непредвиденных обстоятельств запасы будут израсходованы в течение нескольких дней», — указал он.

