Боеприпасы в Европе закончатся через несколько дней

Rheinmetall: Запасы боеприпасов в Европе будут израсходованы за несколько дней

Европейские страны за последниче 30 лет практически не инвестировали в военно-промышленный комплекс (ВПК). Поэтому, если представится случай, запасы боеприпасов в ЕС стремительно закончатся, такое заявление сделал в интервью Neue Zürcher Zeitung (NZZ) глава оборонного концерна в Германии Rheinmetall Армин Паппергер.

«Больше всего проблем возникает с боеприпасами. Почти ни у кого в Европе нет достаточного количества боеприпасов. В случае непредвиденных обстоятельств запасы будут израсходованы в течение нескольких дней», — указал эксперт.

Ранее стало известно, что без американских поставок боеприпасов, в частности, ракет к системам Patriot, противовоздушная оборона (ПВО) Украины перестанет существовать за неделю. В итоге страна окажется без защиты.