Названы сроки поражения ВСУ без оружия США

Bild: ПВО Украины перестанет существовать за неделю без поставок ракет к Patriot

Без американских поставок боеприпасов, в частности, ракет к системам Patriot, противовоздушная оборона (ПВО) Украины перестанет существовать за неделю, а установки HIMARS окажутся бесполезными уже в сентябре этого года. Такое мнение выразил немецкий военный эксперт Томас Тайнер из Университета бундесвера в Мюнхене, его слова передает газета Bild.

«Без систем Patriot Украина полностью обречена. Если они будут сдержанно использовать ракеты HIMARS, то возможно им их хватит до сентября. В случае с Patriot очень многое зависит от натиска России. Если они будут поражать много целей, то весь запас систем может быть израсходован за одну-две недели, а после Киев будет беззащитен», — отметил эксперт.

Он указал, что существует неочевидное последствие нехватки ракет к Patriot для Украины. По словам спикера, если боеприпасы закончатся, то «украинцы будут вынуждены отвести из столицы комплексы ПВО малой и средней дальности», в частности поставленный Германий IRIS-Т, поскольку в противном случае «они окажутся легкой добычей для российских баллистических снарядов».

2 июля США приостановили поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов. Эту информацию позже подтвердил постпред страны при НАТО Мэттью Уитакер.