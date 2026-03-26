15:14, 26 марта 2026

Набиуллина назвала главный тормоз российской экономики

Набиуллина: Низкая производительность труда мешает росту российской экономики
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Низкая производительность труда является одним из главных барьеров для устойчивого роста российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Ее слова приводит ТАСС.

Именно этот фактор, а не высокая ключевая ставка, является ключевым тормозом российской экономики, отметила она. По уровню производительности труда, констатировала Набиуллина, Россия заметно отстает от стран-лидеров. «Эффективность — ключевое направление роста экономики», — резюмировала руководитель регулятора.

Ускорить темпы роста российской экономики за счет притока новых работников будет крайне сложно, добавила Набиуллина. Почти все свободные ресурсы в настоящее время так или иначе уже задействованы, а уровень безработицы остается на рекордно низком уровне. «Это означает то, что экономика может расти только по мере роста производительности труда», — заключила глава ЦБ.

На фоне острого кадрового голода в ряде отраслей одним из способов повышения производительности труда в стране глава Минпромторга Антон Алиханов называл массовую роботизацию. Глава ведомства поручил госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на режим так называемых темных цехов, то есть полностью роботизированное производство без участия людей. Схожего мнения по этому вопросу придерживается и замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Несмотря на это, в Госдуме урезали расходы бюджета на эти цели в 2025 году на 1,7 миллиарда рублей. Главной причиной стал стремительный рост дефицита госказны.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Зеленского по выводу войск из Донбасса

    Самый узкий дом в мире построили в Перу

    Российский министр заявил о готовности обсуждать введение налога на сверхприбыль

    Стало известно о планах ВСУ применить химоружие в Харьковской области

    Набиуллина назвала главный тормоз российской экономики

    Стало известно о долге в четыре миллиона рублей фирмы пропавшего в тайге Усольцева

    Обманутая мошенниками девочка позволила украсть многомиллионные сбережения родителей

    Россия предложила Китаю объединить усилия для мира на Ближнем Востоке

    Россияне пожаловались на огромные очереди за бензином на заправках одной страны

    Международная организация предупредила о скачке инфляции

    Все новости
