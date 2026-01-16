Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:34, 16 января 2026Экономика

В России собрались создавать производства без людей

Минпромторг России поручил госкорпорациям переводить предприятия на темные цеха
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Госкорпорациям поручено разработать план по переводу предприятий на режим так называемых темных цехов, то есть полностью роботизированное производство без участия людей. Об этом в комментарии «Ведомостям» рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Инициатива ведомства связана с требованием повышения производительности труда и технологического суверенитета России. Планы по решению этих задач, уточнил чиновник, есть у каждой госкорпорации.

Алиханов заметил, что входящая в «Ростех» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уже заканчивает на заводе в Рудневе первую очередь роботизации, а на 2027 год намечено завершение второй очереди. По его словам, тогда фактически можно будет говорить о полноценном темном производстве.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил, что получил поручение, и указал, что госкорпорации стремятся роботизировать все, что только возможно. Он признал, что полностью темных цехов в компании пока нет, но есть высоко роботизированное производство на КамАЗе, где работают только операторы.

Сооснователь «Промобота» Олег Кивокурцев объяснил, что темным такой цех называют из-за отсутствия необходимых для человека освещения и вентиляции, так как люди в процессах не задействованы, если не считать необходимую настройку и проверку оборудования.

Материалы по теме:
Технологическое перевооружение. Как нацпроект изменит российскую промышленность?
Технологическое перевооружение.Как нацпроект изменит российскую промышленность?
27 октября 2025
Людям по всему миру разрешают работать меньше. Стоит ли ждать сокращения рабочей недели в России?
Людям по всему миру разрешают работать меньше.Стоит ли ждать сокращения рабочей недели в России?
28 марта 2025

Независимый аналитик, автор Telegram-канала RobotsCobots Алексей Бойко отметил, что создание полностью роботизированного производства требует глубокой модернизации и «гигантских» инвестиций. По его мнению, такие проекты характеризуют длительные сроки окупаемости, а значит, скорее всего, заниматься ими будут госпредприятия. Сейчас полноценных темных цехов в стране нет, а ближе всего к ним подошли отдельные логистические проекты и склады.

В материале отмечается, что в России отсутствует актуальная статистика по роботизации. Однако на конец 2024 года Минпромторг сообщал, что плотность роботизации в России составляет 29 машин на 10 тысяч сотрудников. В среднем в мире этот показатель в шесть раз выше.

В 2024 году президент России Владимир Путин требовал довести его до уровня 145 роботов на 10 тысяч человек. На эти цели до 2030 года в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» национального проекта «Средства производства и автоматизации» должны выделить 100 миллиардов рублей. В прошлом году расходы составили 1,7 миллиарда рублей, что в три раза меньше запланированного уровня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новых переговорах Трампа по Украине

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Россиянин получил срок за помощь иностранным гражданам

    Москвичей предупредили о продлении сезона гриппа

    Сенаторы озаботились ценами на заправках

    Китай остановил покупку электроэнергии в России

    Мировой экономике предсказали проблемы из-за искусственного интеллекта

    Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль

    Врач оценила эффективность очков для защиты зрения при работе за компьютером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok