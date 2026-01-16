В России собрались создавать производства без людей

Минпромторг России поручил госкорпорациям переводить предприятия на темные цеха

Госкорпорациям поручено разработать план по переводу предприятий на режим так называемых темных цехов, то есть полностью роботизированное производство без участия людей. Об этом в комментарии «Ведомостям» рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Инициатива ведомства связана с требованием повышения производительности труда и технологического суверенитета России. Планы по решению этих задач, уточнил чиновник, есть у каждой госкорпорации.

Алиханов заметил, что входящая в «Ростех» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уже заканчивает на заводе в Рудневе первую очередь роботизации, а на 2027 год намечено завершение второй очереди. По его словам, тогда фактически можно будет говорить о полноценном темном производстве.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов подтвердил, что получил поручение, и указал, что госкорпорации стремятся роботизировать все, что только возможно. Он признал, что полностью темных цехов в компании пока нет, но есть высоко роботизированное производство на КамАЗе, где работают только операторы.

Сооснователь «Промобота» Олег Кивокурцев объяснил, что темным такой цех называют из-за отсутствия необходимых для человека освещения и вентиляции, так как люди в процессах не задействованы, если не считать необходимую настройку и проверку оборудования.

Независимый аналитик, автор Telegram-канала RobotsCobots Алексей Бойко отметил, что создание полностью роботизированного производства требует глубокой модернизации и «гигантских» инвестиций. По его мнению, такие проекты характеризуют длительные сроки окупаемости, а значит, скорее всего, заниматься ими будут госпредприятия. Сейчас полноценных темных цехов в стране нет, а ближе всего к ним подошли отдельные логистические проекты и склады.

В материале отмечается, что в России отсутствует актуальная статистика по роботизации. Однако на конец 2024 года Минпромторг сообщал, что плотность роботизации в России составляет 29 машин на 10 тысяч сотрудников. В среднем в мире этот показатель в шесть раз выше.

В 2024 году президент России Владимир Путин требовал довести его до уровня 145 роботов на 10 тысяч человек. На эти цели до 2030 года в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» национального проекта «Средства производства и автоматизации» должны выделить 100 миллиардов рублей. В прошлом году расходы составили 1,7 миллиарда рублей, что в три раза меньше запланированного уровня.