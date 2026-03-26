15:11, 26 марта 2026Экономика

Россияне пожаловались на огромные очереди за бензином на заправках одной страны

Вячеслав Агапов

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Россияне пожаловались на огромные очереди, которые скопились на автозаправках (АЗС) Таиланда. Об этом сообщает РИА Новости.

После того, как местные власти отказались от компенсации части стоимости топлива, цены на АЗС подскочили. Поводом стали перебои с поставками нефтепродуктов из-за блокировки Ормузского пролива — азиатские страны, как Таиланд, являлись главными покупателями сырья у стран Персидского залива.

Местное население и туристы бросились заправлять свои машины, не дожидаясь, пока стоимость бензина взлетит. «Еду из Хуахина в Бангкок, на всех заправках 200-километровой трассы огромные очереди», — пожаловалась сотрудница одной из таиландско-российских туристических компаний.

«Мало того, что на заправках очереди, на АЗС ночью еще и не заправляли больше, чем на 300 бат за один раз, по старым ценам это примерно семь-восемь литров», — добавила сотрудница риэлторской компании на Пхукете.

Ранее о проблемах с доступностью автомобильного топлива в Таиланде сообщил местный телеканал Thai PBS. Отмечалось, что кризис затронул большинство провинций королевства. На фоне сокращения ежедневных квот на поставку владельцы некоторых АЗС ограничили объем топлива (особенно дизельного), продаваемого каждому клиенту.

Также сообщалось, что на некоторых заправках в Бангкоке пропало дизельное топливо. Этот вид топлива активно используется владельцами коммерческого транспорта. Риски дефицита на внутреннем рынке привели к ажиотажному спросу в столице королевства. В настоящее время на заправках остаются в наличии только газохол с содержанием этанола и обычный бензин.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Зеленского по выводу войск из Донбасса

    Пашинян рассказал о гонке геноцидов

    Экстремальных погодных явлений в Москве станет больше

    Самый узкий дом в мире построили в Перу

    Российский министр заявил о готовности обсуждать введение налога на сверхприбыль

    Стало известно о планах ВСУ применить химоружие в Харьковской области

    Набиуллина назвала главный тормоз российской экономики

    Стало известно о долге в четыре миллиона рублей фирмы пропавшего в тайге Усольцева

    Обманутая мошенниками девочка позволила украсть многомиллионные сбережения родителей

    Россия предложила Китаю объединить усилия для мира на Ближнем Востоке

    Все новости
