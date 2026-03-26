Россияне пожаловались на огромные очереди за бензином на заправках одной страны

Россияне пожаловались на огромные очереди, которые скопились на автозаправках (АЗС) Таиланда. Об этом сообщает РИА Новости.

После того, как местные власти отказались от компенсации части стоимости топлива, цены на АЗС подскочили. Поводом стали перебои с поставками нефтепродуктов из-за блокировки Ормузского пролива — азиатские страны, как Таиланд, являлись главными покупателями сырья у стран Персидского залива.

Местное население и туристы бросились заправлять свои машины, не дожидаясь, пока стоимость бензина взлетит. «Еду из Хуахина в Бангкок, на всех заправках 200-километровой трассы огромные очереди», — пожаловалась сотрудница одной из таиландско-российских туристических компаний.

«Мало того, что на заправках очереди, на АЗС ночью еще и не заправляли больше, чем на 300 бат за один раз, по старым ценам это примерно семь-восемь литров», — добавила сотрудница риэлторской компании на Пхукете.

Ранее о проблемах с доступностью автомобильного топлива в Таиланде сообщил местный телеканал Thai PBS. Отмечалось, что кризис затронул большинство провинций королевства. На фоне сокращения ежедневных квот на поставку владельцы некоторых АЗС ограничили объем топлива (особенно дизельного), продаваемого каждому клиенту.

Также сообщалось, что на некоторых заправках в Бангкоке пропало дизельное топливо. Этот вид топлива активно используется владельцами коммерческого транспорта. Риски дефицита на внутреннем рынке привели к ажиотажному спросу в столице королевства. В настоящее время на заправках остаются в наличии только газохол с содержанием этанола и обычный бензин.