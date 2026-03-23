Топливный кризис из-за войны в Иране накрыл еще одну страну

ТАСС: На ряде АЗС в столице Таиланда пропало дизельное топливо

На некоторых автозаправочных станциях (АЗС) в столице Таиланда — Бангкоке — пропало дизельное топливо. О том, что кризис, вызванный войной в Иране, накрыл еще одну азиатскую страну, сообщает ТАСС.

Этот вид топлива активно используется владельцами коммерческого транспорта. Риски дефицита на внутреннем рынке привели к ажиотажному спросу на дизельное топливо в столице королевства. В настоящее время на заправках остаются в наличии только газохол с содержанием этанола и обычный бензин.

Ранее о проблемах с доступностью автомобильного топлива в Таиланде сообщил местный телеканал Thai PBS. Отмечалось, что кризис затронул большинство провинций королевства. На фоне сокращения ежедневных квот на поставку владельцы некоторых АЗС ограничили объем топлива (особенно дизельного), продаваемого каждому клиенту.

Масштабные перебои с поставками сырья и нефтепродуктов с Ближнего Востока из-за блокировки Ираном Ормузского пролива ударили еще по ряду азиатских стран, которые сильно зависели от импорта энергоресурсов по этому маршруту. Проблемы с доступностью топлива были зафиксированы в Индии, Шри-Ланке, Мальдивской Республике и Бангладеш. В случае затягивания войны в Иране топливный кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе может усугубиться, предупредили эксперты.