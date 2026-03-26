Стало известно о планах ВСУ применить химоружие в Харьковской области

Mash: ВСУ готовятся применить химоружие в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся применить химическое оружие в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Причиной стали потери украинской армии при попытке штурма Купянска. Для применения химоружия ВСУ перевели на данный участок фронта части химической, радиационной и биологической защиты (РХБЗ) из состава 41-й механизированной бригады.

«Так пытаются пробить оборону наших солдат на западных окраинах Купянска. Хотя на юге города попытки прорвать позиции Российской армии не увенчались успехом. Из-за потерь украинцы отменили эвакуацию тел погибших», — говорится в публикации.

О взятии Купянска российскими подразделениями стало известно 20 ноября 2025 года. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил об этом в докладе главе государства Владимиру Путину.