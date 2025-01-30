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11:07, 30 января 2025Россия

Называющий себя спасителем демографии в России многоженец стал отцом в 30-й раз

В семье переехавшего в Москву многоженца Сухова родился 30-й ребенок
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fé Ngô / Unsplash

Многоженец Иван Сухов, называющий себя спасителем демографии в России, стал отцом в 30-й раз. О пополнении в семье стало известно в ходе передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Телеведущий Дмитрий Борисов в эфире отметил, что супруга переехавшего из Владимирской области в Москву Сухова родила ему ребенка на Рождество. Пока неизвестно, мальчик это или девочка. Многоженец считает себя героем, он признался, что останавливаться на достигнутом не планирует и хочет 50 детей.

Россиянин пришел на шоу со своей второй женой Анной. Первая же официальная супруга Наталья не захотела участвовать в передаче. Как утверждает Сухов, она полностью разделяет его позицию в отношении к браку и понимает, что тот нуждается в экспериментах.

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Ведущий «Пусть говорят» связался с журналисткой, которая провела расследование по истории Сухова. Девушка не могла поверить, что у 16-летнего россиянина могли родиться семь детей. Она пообщалась с одноклассниками Сухова. По их словам, тот не был привлекательным в школе и популярностью у девушек никогда не пользовался.

В декабре в трехкомнатной квартире в Москве скандально известного многоженца провели проверку.

Тогда Сухов подчеркивал, что не боится внимания социальных работников, поскольку за годы жизни с несколькими женами у него были уже «тысячи проверок».

ЖЗЛ
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