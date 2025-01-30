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04:59, 30 января 2025Из жизни

Носорог затоптал гулявшего мужчину

В Индии носорог напал на гулявшего по парку мужчину
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Индии носорог затоптал мужчину, гулявшего по национальному парку. Об этом пишет Borok Times.

Трагический инцидент произошел во вторник, 28 января, в районе Халтихули-Халдибари. 56-летний Бикрам Лохар совершал утреннюю прогулку недалеко от Национального парка Казиранга, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, известного своей популяцией носорогов. По данным очевидцев, в какой-то момент Лохар столкнулся с агрессивным носорогом. Мужчина не успел сбежать, животное напало на него и затоптало.

Местные жители доставили пострадавшего в больницу в Бокахате. Несмотря на все усилия медиков, он не выжил, травмы оказались слишком серьезными. Лохар стал второй жертвой носорога за последние месяцы. Произошедшее взволновало жителей региона, которые потребовали от властей обеспечить безопасность.

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