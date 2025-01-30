Носорог затоптал гулявшего мужчину

В Индии носорог напал на гулявшего по парку мужчину

В Индии носорог затоптал мужчину, гулявшего по национальному парку. Об этом пишет Borok Times.

Трагический инцидент произошел во вторник, 28 января, в районе Халтихули-Халдибари. 56-летний Бикрам Лохар совершал утреннюю прогулку недалеко от Национального парка Казиранга, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, известного своей популяцией носорогов. По данным очевидцев, в какой-то момент Лохар столкнулся с агрессивным носорогом. Мужчина не успел сбежать, животное напало на него и затоптало.

Местные жители доставили пострадавшего в больницу в Бокахате. Несмотря на все усилия медиков, он не выжил, травмы оказались слишком серьезными. Лохар стал второй жертвой носорога за последние месяцы. Произошедшее взволновало жителей региона, которые потребовали от властей обеспечить безопасность.

Ранее сообщалось, что в Индии тигра-людоеда нашли растерзанным неизвестным животным. В его желудке обнаружили волосы и украшения его последней жертвы.