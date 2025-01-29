В желудке у растерзанного неизвестным животным тигра нашли украшения его последней жертвы

В желудке у мертвого тигра в Индии нашли женские серьги

В Индии тигра-людоеда нашли растерзанным неизвестным животным. Об этом сообщает Times of India.

В пятницу, 24 января, рядом с деревней Панчараколли, штат Керала, тигр напал на женщину по имени Радха, которая собирала урожай на кофейной плантации. Он растерзал и частично съел жертву, прежде чем кто-то успел прийти ей на помощь. Сотрудники департамента лесного хозяйства сразу же организовали поиски хищника и расставили ловушки. В воскресенье поисковый отряд смог обнаружить животное, но в ходе поимки хищник напал на одного из мужчин, нанеся ему травмы. Попытка усыпить его с помощью дротика также не увенчалась успехом. Зверю удалось скрыться.

Через три дня после трагедии тигра нашли бездыханным рядом с домами в деревне Пилаккаву. После осмотра выяснилось, что зверь был семилетней самкой. Судя по следам на шкуре, тигрица вступила в схватку с неизвестным хищником — вероятно, это была драка с другим тигром из-за территории. Во время вскрытия в желудке тигрицы нашли останки ее последней жертвы, а также клочки одежды, женские серьги и волосы. Родные Радхи опознали ее вещи.

Ранее сообщалось, что в Индонезии суматранский тигр растерзал 28-летнего фермера. Мужчина занимался сбором кофе, когда на него набросился хищник.