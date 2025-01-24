Тигр растерзал фермера на кофейной плантации

В Индонезии тигр напал на фермера, работавшего на кофейной плантации

Житель Индонезии стал жертвой суматранского тигра. Об этом сообщает Jakarta Globe.

28-летний фермер Зайнудин из деревни Кегеринган, провинция Лампунг, отправился поработать на свою кофейную ферму и не вернулся. Два дня спустя его брат Ромидин нашел возле плантации части его тела, рядом с которыми были следы тигриных лап. Уточняется, что плантация находится рядом с национальным парком South Bukit Barisan. По всей видимости, тигр напал на работавшего мужчину и растерзал его.

«Я запаниковал, когда обнаружил оторванную руку и заметил неподалеку следы тигра. Немедленно вернулся в деревню и сообщил родственникам и соседям об увиденном», — сказал Ромидин. На место были направлены спасатели, которые нашли останки Зайнудина, его мобильный телефон и сельскохозяйственные инструменты.

После инцидента местные власти призвали жителей деревни временно воздержаться от работ на плантациях и соблюдать осторожность в окрестностях национального парка.

Суматранский тигр (Panthera tigris sumatrae) — самый маленький из сохранившихся подвидов тигра. Международный союз охраны природы (МСОП) классифицирует этот вид как находящийся под угрозой исчезновения. В дикой природе осталось менее 400 особей, главным образом, из-за потери среды обитания и браконьерства.

Национальный парк South Bukit Barisan, рядом с которым произошло нападение, является одним из немногих оставшихся мест обитания суматранских тигров.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш жители деревни избили лесников после нападения тигра на 70-летнего мужчину. Селяне обвинили сотрудником департамента лесного хозяйства в халатном отношении к своим обязанностям, что, по их мнению, и стало причиной нападения хищника.