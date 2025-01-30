Очевидец авиакатастрофы в США раскрыл детали произошедшего

Очевидец авиакатастрофы в США сообщил о летевших от самолета искрах

Мужчина, направлявшийся домой мимо аэропорта Вашингтона, рассказал, что он видел в момент столкновения пассажирского лайнера American Airlines и военного вертолета над рекой Потомак. Детали произошедшего он раскрыл в беседе с NBC.

Собеседник издания Ари Шульман, ставший очевидцем авиакатастрофы, заявил, что увидел «нечто похожее на самолет», который готовится к посадке на высоте примерно 36–45 метров. Однако спустя некоторое время он оглянулся и заметил, что «все очень-очень плохо».

«Мне показалось, что это была гигантская римская свеча (разновидность фейерверка — прим. «Ленты.ру»). РБК), искры летели от носа воздушного судна к хвосту, — отметил мужчина. — Я наблюдал за этим примерно две секунды».

По словам Шульмана, сначала он подумал, что ему это привиделось. Однако потом мужчина заметил машины скорой помощи.

Пассажирский лайнер American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку и упал в реку Потомак близ Вашингтона примерно в 21:00 среды, 29 января, по местному времени. Уточнялось, что военные не выжили, тела 18 пассажиров уже достали из реки.