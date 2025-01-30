Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:14, 30 января 2025Путешествия

Очевидец авиакатастрофы в США раскрыл детали произошедшего

Очевидец авиакатастрофы в США сообщил о летевших от самолета искрах
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Mark Schiefelbein / АР

Мужчина, направлявшийся домой мимо аэропорта Вашингтона, рассказал, что он видел в момент столкновения пассажирского лайнера American Airlines и военного вертолета над рекой Потомак. Детали произошедшего он раскрыл в беседе с NBC.

Собеседник издания Ари Шульман, ставший очевидцем авиакатастрофы, заявил, что увидел «нечто похожее на самолет», который готовится к посадке на высоте примерно 36–45 метров. Однако спустя некоторое время он оглянулся и заметил, что «все очень-очень плохо».

Материалы по теме:
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами. Он рухнул при посадке
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.Он рухнул при посадке
6 июля 2021
Новейший российский Ил-112В разбился в Подмосковье. Самолет пилотировал Герой России, все члены экипажа погибли
Новейший российский Ил-112В разбился в Подмосковье.Самолет пилотировал Герой России, все члены экипажа погибли
17 августа 2021

«Мне показалось, что это была гигантская римская свеча (разновидность фейерверка — прим. «Ленты.ру»). РБК), искры летели от носа воздушного судна к хвосту, — отметил мужчина. — Я наблюдал за этим примерно две секунды».

По словам Шульмана, сначала он подумал, что ему это привиделось. Однако потом мужчина заметил машины скорой помощи.

Пассажирский лайнер American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку и упал в реку Потомак близ Вашингтона примерно в 21:00 среды, 29 января, по местному времени. Уточнялось, что военные не выжили, тела 18 пассажиров уже достали из реки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали американскими ракетами нефтепровод «Дружба» под Брянском. На месте ЧП возник пожар

      Модель Перминова посетила показ в микрошортах

      В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета

      Уголовное дело против вторгшегося в Курск британского наемника направлено в суд

      Падение прибыли банков связали с укреплением рубля

      Сумма взятки по делу главы «Фонбет» выросла до 60 миллионов рублей

      СК назвал фигурантов дела обвиняемого в коррупции главы «Фонбета»

      В больнице Петербурга мать под наркотиками едва не задушила своего пятимесячного ребенка

      В Петербурге продадут «Балтийскую жемчужину»

      В ДНР раскрыли оставшееся расстояние до Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше