России предрекли сокращение поставок нефти из-за санкций

Reuters: В феврале поставки нефти из западных портов России сократятся на 8 %

В феврале 2025 года поставки нефти из западных портов России сократятся на восемь процентов по сравнению с январем под влиянием санкций США. Об этом со ссылкой на трейдеров сообщает Reuters.

Общий объем экспорта нефти в феврале из западных портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск ожидается на уровне 1,6 миллиона баррелей в сутки. По итогам января цифра находилась на уровне 1,73 миллиона. На фоне действия ограничений, Москва будет стремиться нарастить переработку сырья на территории страны.

«Февральский показатель может быть выше, если атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы увеличат экспорт сырой нефти», — предрекли аналитики.

Как отмечают авторы, Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России временно остановлен после атаки. В то же время поставки сырой нефти через порты Балтии ограничен из-за технических неполадок в Усть-Луге — отгрузки остаются на низком уровне после необъяснимого спада в конце декабря — порт сократил погрузку вдвое год к году.

Власти США расширили санкции против российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 10 января. Администрация экс-президента Джо Байдена включила в SDN-листы в том числе двух нефтяных гигантов — «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» и крупные страховые компании — «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».

Также блокирующие меры ввели в отношении 100 судов, перевозящих российское сырье и более 30 нефтесервисных компаний, что затрудняет морские поставки сырья из РФ в Индию и Китай. Спустя несколько дней порты КНР отказались принимать три танкера, на борту которых находились в общей сложности более 2,2 миллиона баррелей.