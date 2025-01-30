Российский вратарь стал первой звездой матча НХЛ

Сергей Бобровский стал первой звездой матча «Флориды» против «Лос-Анджелеса»

Российский вратарь «Флориды Пантерс» Сергей Бобровский стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бобровский отразил все 30 бросков по своим воротам. Его «Флорида» победила «Лос-Анджелес» со счетом 3:0.

Для 36-летнего вратаря «Флориды» этот матч стал 46-м сыгранным на ноль за карьеру в НХЛ. По этому показателю Бобровский догнал Николая Хабибуллина и теперь делит второе место среди российских вратарей. Первая строчка — у Евгения Набокова, которые провел 59 «сухих» матчей.

Ранее Бобровский вошел в символическую сборную «Флориды» в первой четверти XXI века. Бобровский играет за «пантер» с 2019 года. Вместе с клубом он завоевал Кубок Стэнли в 2024-м. Также россиянин дважды получал «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата.