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09:35, 30 января 2025Спорт

Российский вратарь стал первой звездой матча НХЛ

Сергей Бобровский стал первой звездой матча «Флориды» против «Лос-Анджелеса»
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Сергей Бобровский (справа)

Сергей Бобровский (справа). Фото: Rich Storry / Imagn Images / Reuters

Российский вратарь «Флориды Пантерс» Сергей Бобровский стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бобровский отразил все 30 бросков по своим воротам. Его «Флорида» победила «Лос-Анджелес» со счетом 3:0.

Для 36-летнего вратаря «Флориды» этот матч стал 46-м сыгранным на ноль за карьеру в НХЛ. По этому показателю Бобровский догнал Николая Хабибуллина и теперь делит второе место среди российских вратарей. Первая строчка — у Евгения Набокова, которые провел 59 «сухих» матчей.

Ранее Бобровский вошел в символическую сборную «Флориды» в первой четверти XXI века. Бобровский играет за «пантер» с 2019 года. Вместе с клубом он завоевал Кубок Стэнли в 2024-м. Также россиянин дважды получал «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата.

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