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09:28, 30 января 2025Россия

Столкновение поезда с автобусом под Москвой попало на видео

В сети появились кадры столкновения поезда с автобусом в Наро-Фоминске
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры столкновения поезда с автобусом в подмосковном Наро-Фоминске. Их публикует управление МВД по Московской области в Telegram-канале.

На кадрах видно, как автобус медленно движется к железнодорожному переезду, к которому также подъезжает локомотив, после чего транспортные средства сталкиваются.

Авария в Наро-Фоминске произошла вечером во вторник, 29 января. Автобус и поезд столкнулись в районе железнодорожной станции «Латышская» на нерегулируемом железнодорожном переезде, никто не пострадал.

До этого в начале января в Забайкальском крае поезд протаранил легковой автомобиль на железнодорожном переезде, в результате несовместимые с жизнью травмы получили два человека, еще один пострадал.

ЖЗЛ
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