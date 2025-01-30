Участницу Pussy Riot объявили в международный розыск

Участница Pussy Riot Толоконникова объявлена в международный розыск

Одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова (признана Минюстом РФ иноагентом) объявлена в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Толоконникова была уведомлена адвокатом о возбуждении против нее дела, однако к следователю она не пришла. Поэтому фигурантку объявили в межгосударственный розыск.

Толоконникова в настоящее время живет в США. Уголовное дело против нее об оскорблении чувств верующих было возбуждено в марте 2024 года. Основанием для этого стали публикации Толоконниковой в социальных сетях. В рамках уголовного дела прошла серия обысков.

Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию «Панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве, за что получили по два года колонии. Позже Мосгорсуд заменил одной из них — Екатерине Самуцевич — реальное наказание на условное. Толоконникова и Мария Алехина были амнистированы в декабре 2013 года.

