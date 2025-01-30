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15:22, 30 января 2025Экономика

Зависимость российской экономики от энергоресурсов оценили

Новак: Доля топливно-энергетического комплекса в ВВП России составила около 20 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По итогам 2024 года доля топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в структуре российской экономики составила порядка 20 процентов. Об этом в своей статье для журнала «Энергетическая политика» написал вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что ТЭК продолжает оставаться одной из ключевых отраслей российской экономики и является привлекательной для инвесторов. Так, в прошлом году суммарный объем вложений в этот сектор составил 10,5 триллиона рублей, уточнил Новак. «Отрасли энергетики продолжают надежно снабжать граждан и отрасли народного хозяйства энергоресурсами, а также выполнять экспортные обязательства РФ», — резюмировал вице-премьер.

По данным первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, инвестиции в ТЭК в 2023 году оказались сопоставимы с уровнем 2022-го и составили 7,1 триллиона рублей. Таким образом, объем вложений в эту отрасль за 12 месяцев увеличился на 3,4 триллиона, а доля ТЭК в структуре российской экономики за этот период, напротив, выросла примерно на 4 процентных пункта. На этом фоне можно говорить об усилении зависимости ВВП РФ от энергетического сектора.

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В первой половине января 2025 года власти США существенно расширили санкции в отношении российского ТЭК. Под ограничения попали два нефтегиганта («Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз»), а также крупные страховые компании, участвовавшие в цепочках поставок углеводородов из РФ («Ингосстрах» и «АльфаСтрахование»). В общей сложности в расширенный ограничительный список попали 100 танкеров и более 30 нефтесервисных компаний.

Одной из главных целей ужесточения санкций, как утверждают эксперты, является максимальное затруднение морского экспорта российского сырья в Китай и Индию, ставшими главными его покупателями после начала боевых действий на Украине. Спустя несколько дней после ввода американских санкций порты КНР отказались принимать три судна, перевозивших в общей сложности более 2,2 миллиона баррелей российской нефти. Подобные трудности с морской доставкой, полагают аналитики, сохранятся в долгосрочной перспективе.

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