59-летняя астронавт НАСА установила рекорд по выходу в открытый космос среди женщин

Сунита Уильямс установила рекорд по выходу в открытый космос среди женщин

59-летняя астронавт НАСА Сунита Уильямс установила мировой рекорд по продолжительности выхода в открытый космос среди женщин. Об этом сообщает ТАСС.

Последний раз Уильямс выходила в открытый космос 30 января. Для нее это был девятый выход в открытый космос. Всего за свою карьеру внекорабельной деятельностью Уильямс занималась 62 часа 6 минут.

На Международную космическую станцию (МКС) Уильямс прибыла 7 июня на корабле Starliner вместе с 62-летним астронавтом НАСА Барри Уилмором.

Миссия одних из самых опытных астронавтов НАСА должна была продлиться две недели, их планировалось вернуть на Землю на Starliner. Из-за многочисленных проблем с кораблем НАСА приняло решение доставить Уильямс и Уилмор весной 2025-го. Сам Starliner вернулся на Землю в беспилотном режиме 8 сентября.