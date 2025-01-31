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14:46, 31 января 2025Бывший СССР

Дезертиры из ВСУ сбежали в Харьковскую область

Дезертиры из ВСУ наводнили Харьков и область
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Все больше дезертиров из Вооруженных сил Украины (ВСУ) прячется в Харькове и Харьковской области. Об этом один из жителей Харькова рассказал Telegram-каналу «Иди и смотри».

По его данным, беглые военные наводнили промзоны и полузаброшенные дома. Он добавил, что они также прячутся в покинутых деревнях и им помогают как родственники, так и бывшие сослуживцы. Харьковчанин отметил, что многие из них вооружены и занимаются откровенным криминалом.

Ранее издание The Guardian заявило о кризисе дезертирства из ВСУ. Как отметили авторы материала, официальные лица украинской армии не называют точное число дезертиров из-за военной тайны, но признают масштаб проблемы.

До этого командир добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что каждый шестой-седьмой человек в украинской армии «взял шинель и пошел домой».

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