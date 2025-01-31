Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
5:1
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
1:2
2-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ростов
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа B
Андрей Рублёв
Сегодня
20:30 (Мск)
Николоз Басилашвили
Монпелье
Юта
Завтра
05:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
18:26, 31 января 2025Спорт

Глава UFC высказался о переходе Махачева в средний вес

Глава UFC Уайт выступил против перехода Махачева в среднюю весовую категорию
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Gary A. Vasquez / Imagn Images / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о переходе россиянина Ислама Махачева в среднюю весовую категорию. Об этом он заявил на пресс-конференции перед турниром UFC Fight Night 250.

«Если он хочет перейти в полусредний вес, мы можем поговорить. Но переход в средний дивизион — это же совершенно другой уровень», — отметил Уайт.

Ранее сам Махачев прокомментировал желание перейти в средний вес. «На данный момент, глядя на свою весовую категорию, я не вижу там много работы для себя. Практически я со всеми подрался или все друг друга перебили. Я думаю перейти в 77 килограммов и там задержаться», — заявил российский боец.

19 января Махачев в рекордный четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311. Всего в активе Махачева 27 побед при единственном поражении в смешанных единоборствах (MMA).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл подробности высадки десанта под Киевом в начале СВО. В операции участвовали более 200 вертолетов

      Прожившую два месяца у магазина после смерти хозяина собаку приютила принцесса

      Следком проверит ситуацию с затянувшимся расселением векового дома

      Пилоты самолета с россиянами на борту увидели дрон в небе

      НАТО заподозрили в совершении диверсий на Балтике для наращивания сил рядом с Россией

      Водолазы обнаружили тело погибшей в авиакатастрофе в США чемпионки мира из России

      Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

      Поставки российского газа по «Турецкому потоку» достигли максимума

      На Украине уволили певшего русские песни мэра

      Жадность полицейского провалила попытку главы «Фонбет» подкупить ФСБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше