Глава UFC высказался о переходе Махачева в средний вес

Глава UFC Уайт выступил против перехода Махачева в среднюю весовую категорию

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о переходе россиянина Ислама Махачева в среднюю весовую категорию. Об этом он заявил на пресс-конференции перед турниром UFC Fight Night 250.

«Если он хочет перейти в полусредний вес, мы можем поговорить. Но переход в средний дивизион — это же совершенно другой уровень», — отметил Уайт.

Ранее сам Махачев прокомментировал желание перейти в средний вес. «На данный момент, глядя на свою весовую категорию, я не вижу там много работы для себя. Практически я со всеми подрался или все друг друга перебили. Я думаю перейти в 77 килограммов и там задержаться», — заявил российский боец.

19 января Махачев в рекордный четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311. Всего в активе Махачева 27 побед при единственном поражении в смешанных единоборствах (MMA).