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04:50, 31 января 2025Мир

Интерес Трампа к Гренландии объяснили

Рубио: Трамп заинтересовался Гренландией из-за важности Арктики для США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп заинтересовался Гренландией из-за важности Арктики для Вашингтона в сферах мировой торговле и безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит сайт Госдепа.

«Арктика становится критически важной для судоходства и транспортировки энергоресурсов, которые будут производиться под руководством президента Трампа», — объяснил Рубио.

Он отметил, что Китай может использовать остров в своих интересах, как «это уже происходило в других регионах». Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон не допустит создания товаров двойного назначения, которые в случае конфликта могут быть использованы для военных целей.

Ранее Трамп вновь сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира». В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. «Гренландия не продается», — заявила политик.

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