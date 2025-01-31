Кучеров попал в топ-5 лучших хоккеистов первой половины сезона НХЛ

Российский хоккеист Кучеров попал в топ-5 игроков первой части сезона НХЛ

Российский хоккеист «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошел в топ-5 лучших игроков первой половины сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет TSN.

Кучеров занял пятое место. Первое у немца Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс», вторым стал канадец Натан Маккинон из «Колорадо Эвеланш», третий — еще один представитель «Эдмонтона» канадец Коннор Макдэвид.

Кучеров — единственный россиянин в топ-10. Следующий представитель страны занимает в рейтинге 12-ю строчку, это Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд».

Ранее Кучеров обогнал Капризова в гонке бомбардиров НХЛ. На данный момент Кучеров занимает третье место во всей лиге по количеству набранных очков. За 48 матчей он забросил 23 шайбы и отдал 52 результативные передачи (75 очков). Выше россиянина в списке бомбардиров только Маккинон и Макдэвид.