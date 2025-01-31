Названы потери для России из-за помощи угольной отрасли

РЖД сообщили о потерях 200 миллиардов рублей из-за вывоза угля на Дальний Восток

Финансовые потери ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2025 году в случае утверждения соглашений о приоритетном вывозе на Дальний Восток угля из шести угледобывающих регионов составят 206 миллиардов рублей. К такому выводу пришли в Институте экономики и развития транспорта (ИЭРТ; входит в структуру РЖД), сообщает РБК.

ВВП страны из-за помощи угольной отрасли и ограничения транспортировки грузов с более высокой добавленной стоимостью, как следует из документа, потеряет более 100 миллиардов рублей.

Объем не отправленных на экспорт высокотехнологичных грузов из-за отсутствия пропускных мощностей аналитики ИЭРТ оценивают в 15 миллионов тонн. При этом аналитики указывают, что поставки угля на восток растут при общем снижении экспорта с 195,8 миллиона тонн в 2023 году до 177,6 миллиона в 2024-м.

Центр экономики инфраструктуры (ЦЭИ) оценивает снижение ВВП с учетом вытеснения углем на восточном направлении других грузов (70 процентов всех перевозок) в 250 миллиардов рублей. Особенно заметным стало сокращение перевозок в порты Дальнего Востока контейнеров, хотя в целом российский контейнерный рынок растет.

К настоящему времени соглашение о приоритетном вывозе угля на восток заключено только с Кузбассом, причем в том же объеме, что и годом ранее, — 54,1 миллиона тонн. Просьбы других регионов власти отклонили на фоне объяснений главы РЖД Олега Белозерова о невозможности выполнения инвестиционной программы в таких условиях.

Директор по грузовому транспорту и логистике ЦЭИ Игорь Смирнов отметил, что уменьшение преференций для угля позволит разгрузить самое горячее направление, однако для угледобывающей отрасли такая ситуация станет серьезным ударом.

Уже в 2024 году экспорт угля упал на 7,9 процента, а отмена квот может сократить его еще на столько же, полагает главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов.

Ранее в NEFT Research предположили, что российская угольная отрасль выйдет из кризиса не ранее чем к 2027 году, и то в случае сокращения добычи энергетического угля и благоприятной конъюнктуры.

Осенью прошлого года убыточными в России оставались около 60 угольных компаний, на которых приходится 40 процентов всей добычи в стране. На этом фоне правительство готовит предложения по особому порядку для банкротства угольных компаний, исключающему остановку добычи.